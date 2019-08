sport

Det sier rennleder for vinterens kretsmesterskap på Lavangseidet skistadion, Jan Erik Reinås.

– Vår nye millioninvestering rullet ut fra hengeren i ettermiddag. Da ankom en ny løypemaskin, innkjøpt for over en million kroner vår skistadion. Da skal faktisk det meste være i boks før vinterens KM hos oss, sier Reinås, og understreker samtidig at det er en kronerulling i gang for å hjelpe skilaget med den nødvendige investeringen.