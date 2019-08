sport

– Dette var bittert. Vi kan takke dommeren for at vi ikke vinner, for vi gjør egentlig en bra kamp. Dømmingen var hodeløs og dommeren har et veldig stort markeringsbehov, sier en forbannet Morild-trener Kristian Røsnes Hansen til VOL etter kampen.

Morilds mål ble scoret av Martin Andre Reinholdsen og Eirik Larsen Stafseth. Kampen ble avgjort fem minutter før slutt, da Grovfjord fikk drømmetreff fra rundt 25-30 meter.