Endelig satt den for Ida (17)

17-åringen har prøvd og prøvd siden a-lagsdebuten i fjor. Mot Åsane lyktes hun i sin 22. seriekamp. Nylund punkterte oppgjøret da hun skåret og fastsatte resultatet til 3-1 alene med målvakten.

– Jeg har lenge ventet på å skåre. Deilig at det skjedde nå. Spesielt etter en tung tid i livet, sier Nylund.

- Kanskje har det løsnet

I uka før kampen fortalte Nylund om det sterke samholdet i laget, som har hjulpet henne da hennes mor ble alvorlig syk og i juli gikk bort. Etter en pause for å samle seg, er Nylund tilbake for fullt. Ni skåringer i løpet av fem dager på to b-lagskamper fortalte at noe var på gang. Det lå i lufta at Nylund skulle få sitt første mål i 1.-divisjon da hun ble byttet inn snaut 20 minutter før slutt.

Ti minutter før full tid kom første sjanse. Spissen dro seg inn i feltet og parkerte forsvaret, men skuddet havnet utenfor. Åtte minutter senere ble hun frispilt av målvakt Hanne Larsen. Nylund feilet ikke, og ansiktsuttrykket fortalte hvor mye skåringen betød for henne. Det var et bredt smil i glede og lettelse.

– Da jeg fikk ballen fra Hanne tenkte jeg at dette var min mulighet. Jeg måtte bare utføre, og koblet ut både lyder og tanker på vei mot mål. Det var bare å være kald og utføre, sier Nylund.

– Jeg skulle så gjerne skåret også på den første.

– Men det viser i alle fall at jeg kommer til sjanser. Forhåpentlig fortsetter det slik. Det har vært ei god uke på fotballbanen, sier hun, og håper at skåringen mot Åsane var starten på noe større.

– Kanskje har det løsnet. Det kan se slik ut, men hvem vet. Jeg må bare fortsette å jobbe.

15-åring skåret

Medkila var best i en målløs første omgang, der Medkila kom nærmest med Liv Solveig Miklegards heading i tverrligger og ned på strek. Det tok drøye timen før vertene tok føringen. Etter dødball styrte Maria Hustad ballen i mål fra kloss hold. Ledelsen varte i bare fem minutter før Milena Kokosz ble spilt fra og skåret på Åsanes første avslutning mot mål.

Medkila slo tilbake 16 minutter før slutt. Veteran Mette Skau hadde innlegget. Midt foran mål dukket 15-åringen Andrea Pålsdatter Hunstad opp. Kvæfjerdingen headet ballen nede ved stolperota og i mål.

– Sykt morsomt å skåre mitt første mål for Medkila, og artig at den kom på stillingen 1-1 i en kamp det var veldig viktig å vinne, sier Pålsdatter Hunstad, som spilte sin tredje kamp.

Åsane ble forhindret av Hanne Larsen til å kvittere på nytt. Larsen reddet mesterlig på stillingen 2-1. Mot slutten skåret Nylund det tredje for Medkila, som før og etter 3-1 hadde store sjanser som kunne gitt en langt større seier.

– Jeg er mest vant til å bidra defensivt. Nå fikk jeg også være med på en skåring, sier Larsen.

– V står med seks seriekamper på rad ubeseiret. Det er supert at vi har hatt sportslig suksess til tross for motgang med skader og sjukdom, sier sisteskansen.

Medkila nærmer seg trygg grunn, og har samtidig ikke mer enn tre poeng opp til serielederen.

– Divisjonen er jevn. Alt kan skje. Vi må fortsatt være opptatt av hver enkelt kamp og hver enkelt uke, sier Larsen.

– Mange kamper gjenstår. Vi må bare peise på og fortsette den jobben vi gjorde i dag, så får vi se etter hvert om vi kan klatre til topps, sier Pålsdatter Hunstad.

Fakta

Medkila-Åsane 3-1 (0-0)

Harstad stadion, 1.-divisjon, lørdag

Mål: 1-0 Maria Hustad (61), 1-1 Milena Kokosz (66), 2-1 Andrea Pålsdatter Hunstad (74), 3-1 Ida Nylund (88)

Gult kort: Alise Evensen og Ida Kroken, Åsane

Dommer: Michael Wikestad Pedersen, Kilkam

Tilskuere: 470

Medkila: Hanne Larsen - Mette Skau, Kim Dolstra, Liv Solveig Miklegard, Silje Johansen - Maria Hustad (Martine Brustad, 85), Ida Fossem, Rachel Hignett - Hedda Jakobsen (Camilla Dyring Hansen, 82), Agnethe Mathisen (Ida Nylund, 71), Andrea Pålsdatter Hunstad