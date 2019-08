Storslagen sykkel-hyllest

sport

Det sier president i Harstad Cykleklubb, Bjørn Tore Woll. Lørdag ettermiddag var sju år med venting for Harstad Cykleklubb over. Nordens største pumptrack-anlegg skulle åpnes. Og det ble gjort med bravur.

– Å oppleve at vi har skapt et anlegg hvor det vrimler av barn og unge, som koser seg i vårt nye anlegg, er en fantastisk opplevelse. For vi har skapt noe for alle, sier Woll, før han utdyper: