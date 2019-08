Tok to seirer før hun flytter sørover

sport

Det sier 20-åringen etter at hun gjennomførte sin siste løpsdag på en stund i Harstad travpark under V65-omgangen lørdag. Da sørrget hun både for at favorittspillerne fikk inn sitt holdepunkt, og å virkelig sjokkere ved å lose et sistevalg først over mållinja.

– Det er godt å se at formen fortsatt er der, sier Bjørnstad, som har en fersk NM-bronse i monté i premieskapet.