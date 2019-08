Gjorde comeback etter fem år: Tror på vekst i sporten

sport

Rinaldo gikk seirende ut av a-finalen i rallycross i Harstad Motorsportsenter på Åsegarden søndag kveld. Seks biler sto på startplata. Rinaldo gjorde kortprosess, tok starten og så seg aldri tilbake.

– Bilen var strålende. Det er fem år siden sist jeg kjørte. Nå står jeg med to seirer på to helger. Sist i Lofoten og nå her i Harstad. Det er toppers, sier Rinaldo, som på ingen måte har vært borte fra sporten etter at han steg ut av førersetet i 2014.

Rinaldo har sin del av æren for de to norgesmesterskapene til Jonas Dalseth Jacobsen fra NMK Hålogaland i 2017 og 2018. Der var han en av mekanikerne i teamet.

Sønnen overtar i Sverige

– Det var artige år i teamet til Jonas. Jeg trives egentlig best når jeg kjører selv; da blir jeg i alle fall ikke like nervøs som når jeg ikke har hånden på rattet selv.

– Jeg syns det er veldig gøy å sitte i førersetet igjen, men etter to seirer gir jeg meg på topp, sier han lattermildt.

Han skal nok kjøre mer, men først overlater han bilen til sønnen Jimmy Rinaldo, som om to uker stiller til start i det svenske distriktsmesterskapet i Älvsbyn og helga etter kjører på Moan i Evenes.

– Jeg har på en måte kjørt inn bilen for Jimmy, som nå skal få kose seg bak rattet, sier Rinaldo.

– Vi har gjort noen endringer på bilen i løpet av vinteren, forhåpentlig til det bedre. Det skal vi teste ut i løpet av de neste tre ukene.

Rekruttering

Han gleder seg over at et var et fullt finaleheat i rallycross på en lokal bane. Det er ikke hverdagskost.

– Jeg syns det ser lysere ut. Vi er på vei opp lokalt. I Lofoten var det 12 rallycrossførere. Denne helga var vi kanskje litt uheldige. En i miljøet giftet seg og en god del fol var gjester der, samt at løpet her i Åsegarden kom i konkurranse med mye annet som skjer. Jeg ser det ikke som usannsynlig at vi kan få til opp mot 20 førere lokalt i rallycross.

Rinaldo har god tro på motorsporten generelt i regionen.

– Vi jobber godt ved bruk av sosiale medier for å skape vekst. Også i bilcross er det en del nye førere på gang, og det er her vi kan skape størst vekst, sier han.

I Åsegarden i helga deltok også en rekke barn i de ulike crosskart-klassene, som ofte er inngangsbilletten for dem som senere skal over i bilklassene.