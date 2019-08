Spiller mot Grei: - Ser ikke mørkt på å levere en god prestasjon

sport

Det er utgangspunktet for troppen som setter kurs for Oslo og vanskelig bortekamp mot åttendeplasserte Grei. Det skjer uten at man har voldsomme oppgraderinger på en utfordrende skadesituasjon.

– Som stort sett alle kamper er dette en kamp hvor alle kan slå alle. Og med den oppløftende sportslige trenden som vi har lagt bak oss den siste tida, ser vi ikke mørkt på å levere en ny, god prestasjon. Og vi er revansjesugne etter at vi tapte vårkampen på Harstad stadion 3-4, sier Medkila-trener, Margunn Haugenes.