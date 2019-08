To bankere i V65- omgangen i Harstad

sport

1. løp: 3 Hauan Balder var tapper sist. Står 20 meter bedre til og kan fort lede hele veien. 5 Mellem Tyr gikk et strålende løp sist og satte ny banerekord for 3-åringer. Står 20 meter bak favoritten, men kan fort hente inn det. 6 Uberg Odin er litt variabel. Opp mot sitt beste kan han kjempe om trippelen her. 7 Lille Ville Mo er stadig i fremgang. Satte ny rekord sist og gjør hun det samme løpet nå er hun trippel aktuell.

2. løp: 9 El Muro B.R. er enormt god i monté. Står fint til og bør vinne dette enkelt. En klar bankerkandidat. 10 Valcyrie Simoni er litt variabel fra start. Kommer hun seg feilfritt ut er hun med langt fremme. 7 O.K. Carrol er meget god montéhest. Har vist at formen er inne og kjemper fort om en trippel med det rette løpet. 6 Blue On Line er også en god montéhest. Kommer han seg rett inn i løpet kjemper han om en fin premie.