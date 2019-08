Frankmann snøt Van Der Poel for ny seier Franskmannen Bryan Coquard fra Vital Consept ble dagens mann under årets andre etappe av årets Arctic Race of Norway. Coquard spurtet hardt om etappeseieren sammen med gårdagens vinner, Mathieu Van Der Poel, og lyktes med å henvise han til sølvplass. Christian Laporte tok hjem tredjeplassen under sluttspurten i Svolvær sentrum. Beste nordmann ble August Jensen på fjerdeplass. Seieren er for øvrig den første franske etappeseieren på de sju årene som Arctic Race of Norway har blitt arrangert. Lørdag står dronningetappen fra Sortland til toppen av storheia, mens rittet avsluttes med søndagens etappe fra Lødingen til Narvik. – Det har vært helt fantastisk med to gode dager. Rammene rundt har vært utrolig. Også en god konkurranse. Jeg synes at det er spennende for konkurransen at Van der Poel tuktes i dag. William Barguil er en av mine store favoritter til å vinne lørdagens dronningetappe opp til toppen av Storheia. Dette er en oppgave som han virker veldig klar for, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal.