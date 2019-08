Milliontilskudd til arbeidet for alpint-VM i Nord-Norge

sport

Det kommer fram i følgende pressemelding.

- Et VM i alpint i Narvik og Nord-Norge vil profilere landsdelen som reisemål og vil fremme bolyst i regionen, sier Tomas Norvoll (A), leder av fylkesrådet.

Ny styreleder for VM-søker Knut-Eirik Dybdal fra Andørja og Harstad er nyvalgt styreleder i selskapet Alpin VM 2027.

Han fremhever at det er gjort et godt nordnorsk arbeid til nå.

– Med glede konstaterer vi at hele landsdelen har stilt og stiller seg bak søknaden og arbeidet for et alpint VM, sier han.

Glad

Daglig leder i Alpint VM 2027 AS, Erik Plener, gleder seg stort over bidraget fra fylkeskommunen.

- Vi fikk avgjørende hjelp fra fylker, kommuner og bl. a. sparebankene da vi utformet søknaden som gjorde at Norges Skiforbunds styre enstemmig valgte oss til nasjonal kandidat. Nå skal vi fremme kandidaturet internasjonalt, overfor det internasjonale skiforbundet FIS, og vi skal ikke minst planlegge og prosjektere i detalj et unikt arrangement, sier Erik Plener.

Norges Skiforbund og vertskommunen Narvik skal innen 1. mai 2021 formelt varsle at de søker et VM i alpint i 2027 – og da betale en søknadsavgift. 1. september samme år skal en detaljert søknad leveres.

Omfattende

Søknaden er omfattende og består av 21 kapitler, men vil bygge på den som lå til grunn for Skiforbundets avgjørelse i fjor.

Hovedaktiviteter fremover vil blant annet være arbeidet med finansiering av anleggsutbyggingen, utvikling av planer for miljø og bærekraft, detaljprosjektering av anlegget, deltakelse på møter internasjonalt, og ikke minst gjennomføring av junior-VM i Narvik i mars 2020.

Budsjettet for arbeidet i årene 2019, 2020 og 2021 er på totalt 15 millioner kroner.

Til det videre arbeidet har hittil Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og Sparebankene i nord gitt bidrag.

- Unikt arktisk VM

- Et VM i alpint er verdens nest største vinteridretts-arrangement. Bare OL er større. Vi må jobbe grundig og hardt fremover. Det nordnorske fellesskapet har stilt opp. Nå skal vi jobbe sammen nasjonalt – og sikre det som i realiteten blir det første alpine VM i Norge, med unntak av det kombinerte OL-et og VM-et som ble arrangert i 1952, sier Knut-Eirik Dybdal, styreleder i VM-selskapet.

Tomas Norvoll gleder seg til arbeidet fremover.

- Dette er viktig for Nord-Norge, Norge og for alpinsporten. Et arktisk VM blir unikt. Vi bygger også vinter-reiseliv på denne måten, og vi bygger nordnorsk arrangementskompetanse, sier Tomas Norvoll.

Fylkesrådslederen bekjentgjorde tilskuddet til VM alpint 2027 i Svolvær, før starten av Arctic Race, sykkelløpet som har finale i Narvik søndag.