Sebastian er i støtet

Det sier 14-åringen selv etter at han viste at han er i kjempeform for tida. Anledningen for å vise seg fram var årets utgave av Lavkarittet i Skibotn.

– Det var godt å kunne hente hjem en seier i årsklassen, sier Molund Enoksen.

Startproblemer

Tidlig i løpet ble det lagt av gårde i et relativt tøft tempo i ungdomsklassen. Og for Molund Enoksen var ikke starten en av de aller beste.

– Tidlig i løpet fikk jeg starttrøbbel med sykkelkjedet. Da ble min oppgave å kjøre inn tetgruppa etter terrengtapet, forklarer Molund Enoksen.

Etter at det hadde gått et brudd med en gruppe utøvere fått en luke fram. Den lyktes Molund Enoksen i å kjøre seg opp til.

– Vi var en gruppe på fire stykker som i utgangspunktet virket til å gjøre opp om seieren. Men plutselig falt klubbkollega Ask Jørgensen av grunnet problemer med sykkelen. Med tre stykker igjen i tetgruppa, var det tydelig at det hele skulle ende i et spurtoppgjør, sier syklisten fra Harstad Cykleklubb.

Mye ble avgjort i den siste bakken før mål.

– Da klarte jeg akkurat å kaste meg foran klubbkamerat, Jesper Stattin. Det ble avgjørende for at jeg endte opp som toer i sluttspurten, 10 centimeter bak en ett år eldre terrengsyklist fra Tromsø Cykleklubb. Det betyr at jeg kunne hente hjem klasseseieren i 14-årsklassen, sier Molund Enoksen.

Solid form

Dermed er årets sesong i ferd med å få den avslutningen som 14-åringen fra Boltås hadde håpet på.

– Jeg er fornøyd med 4.-plassen i temporittet og 5.-plassen i fellesstarten under UM i Bodø sist helg. Så får vi se hva sesongens siste løp bringer om to helger, sier Molund Enoksen. Da sikter han til Hålogalandsrittet i terrenget rundt Sandstrand og Tovik.

Hva framtida bringer på sykkelsetet er han ganske klar på.

– Jeg vil fortsette å sykle i tida framover, og vil holde på med både terrengritt og landeveissykling. Så ønsker jeg også å utforske hvor god man kan bli på sykkelen. Det ønsker jeg å gjøre ved å se hvor god man kan bli ved å kunne gå på toppidrettsgymnas rettet mot sykkel, sier Molund Enoksen.