sport

Torsdag 15. august starter sykkelløpet Arctic Race. Turen begynner i Å i Lofoten og går videre gjennom Lofoten og Vesterålen, før den søndag 19. august ender opp i Ofoten.

Søndag går etappen fra Lødingen til Narvik. I den forbindelse vil veistrekninger, inkludert Tjeldsundbrua, være stengt i perioder.

- Vi gleder oss til folkefesten og oppfordrer alle til å sette seg inn i veistegninger og være litt ekstra tålmodige disse dagene, sier Bent-Are Eilertsen, stabssjef for Nordland politidistrikt.

Politiet er bevæpnet Ingen trussel mot sykkelrittet, men politiet vil bære våpen under Arctic Race.

Politiet samarbeider tett med kommunene, Forsvaret, Sivilforsvaret og arrangør Arctic Race of Norway med å skape en trygg ramme for arrangementet. I tillegg er Utrykningspolitiet og politimotorsykler fra Oslo politidistrikt hentet inn for å forsterke politiet lokalt i forbindelse med sykkelløpet.

- Vi ønsker at dette skal bli en fin folkefest og vi skal gjøre vårt for at det blir en sikker og god gjennomføring både for syklistene og for publikum, sier Eilertsen.

Politiet minner også om at Luftfartstilsynet har utarbeidet et regelverk som gjelder bruken av droner hvor det står at det er forbudt å fly med drone over festivaler og sportsarrangement. Les mer om regelverket her.

Her er politiets råd til publikum

• Sett deg inn i når veiene i ditt lokalområde blir stengt og planlegg reisen din ut fra disse. Veistegninger kan du lese om her.

• Forhold deg til skiltingen og følg anvisningene fra politiet og andre løypevakter.

• Møt opp i god tid.

• Vær tålmodig. Det blir mye folk ute i gatene disse dagene.

• Har du mulighet? La bilen stå.