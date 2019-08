sport

Det kan prosjektleder Inger Lise Dahl bekrefte. I rollen som prosjektleder for Arctic Race of Norway, har hun hatt regien på hva som skal skje i kommunen som er startstedet for årets sjarmøretappe fra Lødingen til Narvik.

– Dette har vi jobbet med helt siden det ble klart at vi ble startstedet for den siste etappen under årets utgave av Arctic Race of Norway. Resultatet blir forhåpentlig veldig bra. For vi har planer om å lage folkefest. Og den skal vare to dager til ende, sier Dahl.