Tobias leverte tre ganger personlig bestenotering

sport

Kvæfjerdingen, som representerer IK Hind, viste at han har solid utvikling, selv om ikke formen er toppet i øyeblikket. For 15-åringen slo til med bestenoteringer over en lav sko denne helga.

– Det gikk bra for min egen del. På tre løpsøvelser ble det pers på alle, sier Johansen om helga.