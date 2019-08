–Utrolig kjekt å bli hyllet

sport

Kaptein Sigurd Larsen medgir at det spesielt å bli innbudt på lunsjen som de to kommunene arrangerte til ære for vinnerlagets spillere.

– Dette var stas for oss som ikke gjør dette særlig ofte, men desto mer kjekt å bli tatt imot på denne måten med en egen lunsj og varme hyllestord, sier Larsen.