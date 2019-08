Jobber på høygir

sport

Det sier sportslig leder i HIL, Dag-Jøran Olsen om situasjonen som fikk en ny dimensjon mandag. På ettermiddagen sørget TIL 2 for å slå Lillestrøm 2 på Alfheim. Deres seier sørget for at HIL ble passert, og sendt under streken. Med 11 kamper igjen i terminlista denne sesongen, så er laget nødt til å sanke flere poeng enn hva de har gjort hittil. Og det har klubben lagt en slagplan på hvordan skal skje.

– Akkurat nå er vi i dialog med to konkrete spillere. Statusen for dem er at det jobbes med å få denne duoen til klubben, sier Olsen om arbeidet for å styrke klubben.