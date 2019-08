– Sterk taktisk seier

sport

Skaus skåring sørget for at Medkila fikk akkurat den åpningen på kampen som de hadde ønsket etter 18 spilte minutter. Skaus skåring var hva som trengtes for å hente hjem en solid seier mot Hønefoss.

– Det mest fantastiske med kampen i dag er at vi henter hjem tre poeng med steinhard jobbing. Selv om det naturligvis alltid er godt å vinne, så er måten vi leverer på i dag noe å ta med seg videre, sier Skau.