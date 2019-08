sport

Slik formulerer Andrea Pålsdatter Hunstad seg da hun kunne strekke armene i været og juble for seier sammen med lagkameratene i Brage Trondenes lørdag formiddag. Da dommeren blåste av for full tid var 15-årslaget historiske. Og Pålsdatter Hunstad var framhevet som en av kampens store spillere i et finaleoppgjør som inneholdt det aller meste. Men tverrliggerskudd var det nærmeste som finalemotstander Ready kom i kampen om seieren i årets 15-årsklasse. Og med velkjente Ivar Hoff i kommentatorboksen fikk Kvæfjord-jenta stempel på seg som finalens beste spiller.

– Det er fantastisk å kunne ta med seg seier i Norway Cup i avskjedskampen for laget. Dette ble en ubeskrivelig opplevelse, sier Pålsdatter Hunstad om det som etter alt og dømme er tidenes første Norway Cup-seier for et lokalt lag.