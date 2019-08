Venstrebacken ble BTs keeperhelt

sport

Det sier venstreback Nicholas Johnsen etter at Brage Trondenes tok seg til semifinale på dramatisk vis. For da førstekeeper Fredrik Aronsen fikk sitt andre gule kort under straffesparkkonkurransen, ble drakt og hansker gitt til venstreback Nicholas Johnsen. Han måtte se at seks straffer ble satt inn i nota. Med da den sjuende ble satt, på den relativt ville stillingen 13-13, hadde Johnsen en god følelse på hvor ballen ble satt.

– Dette var en helt spesiell opplevelse. Og da Steffen Aronsen gikk fram for å sette inn den avgjørende straffen, tror jeg aldri at jeg har vært mer nervøs, sier Johnsen.