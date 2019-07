Fem lokale lag videre til A-sluttspillet i Norway Cup: Biter godt ifra seg

sport

HIL G19 ble nummer to i sin gruppe med seks poeng.

– Vi stortrives her nede. Jeg tror gutta kan nå enda et steg eller to i denne turneringen. Kampen tirsdag fikk vi skikkelig nordnorsk vær, noe som passet oss godt. Jeg tror gutta er klare for å komme i gang med sluttspillet, sier HIL-trener Ronald Walquist.