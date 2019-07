Viktig kamp for HIL

sport

HIL hadde det alt annet enn enkelt borte mot Skjervøy i første kamp etter sommerferien. Søndag venter LSK 2 på Harstad stadion i det som kommer til å bli en viktig kamp for hjemmelaget. HIL er nemlig bare to poeng over nedrykksstreken før den neste serierunden.

– Vi har hatt en god treningsuke nå. Gutta har respondert bra etter den svake prestasjonen mot Skjervøy. Flere spillere har vært litt forbanna og det er litt godt å se. Vi har hatt litt temperatur og sett bra ut på trening så jeg håper vi kan ta det med oss inn i kampen mot Lillestrøm 2, sier assistenttrener for HIL Thomas Bergland.