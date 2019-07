sport

Lenge har det vært planlagt et bytte av det gamle og slitte kunstgresset som er på Medkilabanen. Gresset har ligget i mange år og er godt vedligeholdt, men trenger en utskifnting i følge Dag Solberg i Medkila Idrettslag.

– Gresset har ikke vært byttet på 14 år, så det trenger en utskiftning. Det er kun gresset som skal byttes ut, underlaget er fortsatt i god stand, sier Solberg om prosjektet.

Vil holde miljøkravene

Flere steder i Harstad ligger det gjenglemt gammelt kunstgress der det ikke skal være. For eksempel på fotballbaner i Ervik og på Gansås, som har blitt omtalt i media for ødeleggende effekt på miljøet.

Solberg er klar på at det samme ikke skal skje med kunstgresset som neste år fjernes fra Medkilabanen.

– Vi er klar over miljøkravene og leverer avfallet der det skal, slik at vi forhindrer at dette skjer, sier han.

– Vil vil benytte en profesjonell aktør som kvitter seg med avfallet på riktig måte.

Solberg sier videre at det gamle kunstgresset som ligger rundt om i byen ikke hører hjemme i naturen.

– De ansvarlige må ta grep og ordne opp i dette.

– Det er positivt at det blir satt lys på denne saken. Miljøhensyn står høyt, fortsetter Medkila-mannen.

Han sier videre at prosjektet er planlagt å komme innenfor en ramme på tre millioner kroner.

Positivt for klubben.

Medkila Idrettslag har mange utøvere som kommer til å glede seg over det nye kunstgresset som er klart neste sommer.

– Et veldig bra tiltak som er positivt for klubben. Det vil merkes godt at de spiller på en helt ny bane, sier Solberg.

- Dette prosjektet har ligget i kortene lenge, men det er først nå at vi går ut med konkret informasjon.

Utskiftningen av gresset vil ta ei uke og vil finne sted på sommeren når skjer mye og det er travelt på idrettsarenaen. Likevel tror ikke Solberg at det skal by på noen problemer.

– Vi skal tilpasse arbeidet med terminlista og gjøre det i en periode som vi vet er roligere og ikke kolliderer med andre arrangement, avslutter Solberg.