Kunstgress blir liggende og ødelegger miljøet: – Vi er kjent med de ulike problemstillingene

sport

– Det gamle kunstgresset skal leveres inn til godkjent deponi, til danske Re- Match Aps og hentes i løpet av sommeren, sier Park og idrettsrådsgiver i Harstad kommune Eli-Jeanette Olsen.

– Harstad kommune inngikk avtale med Proturf AS ved rehabiliteringen av kunstgresset i Hålogalandshallen. Leverandør står her ansvarlig for demontering og deponering av det gamle kunstgresset til godkjent mottak, sier Olsen.