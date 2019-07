– Dette er en bekreftelse på at vi har gjort noe bra

sport

Rundt 180 deltakere tok turen for å sykle minnerittet og lokale entusiaster stilte opp for å lage god stemning rundt om i løypa og ved målgang. Ildsjel og arrangør Knut-Erik Dybdal stoppet underveis for å spise kake midt i rittet.

– Jeg synes at det er utrolig artig at så mange stiller opp. Vi har folk fra Vesterålen, Narvik, Tromsø og kommunene i nærområdet. Det er egentlig fantastisk. Så er det ekstra gøy at de lokale stiller opp og lager god stemning med kaker og flagg rundt om i løypa, sier Dybdal.