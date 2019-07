– Nå har politikerne mulighet til å sette et kommunalt fotavtrykk på Seljestad

sport

Som privatperson foreslo han at idretten må be kommunen se på muligheten for å utvikle området til idrettsformål når leieavtalen opphører for tomta Norsk Stål disponerer.

Idrettsledere håper politikerne tenner på ideen: Slik ser de for seg ei storstue for idretten på Seljestad Isidretter, flerbrukshall med løpebaner og turn er prioritert sammen på topp i Idrettsbyen Harstad.

– Jeg håper den fremlagte skissen skaper begeistring. Her kan man få til et sentrumsnært idrettsanlegg, som kan brukes til andre arrangementer av kultur- og næringslivet. Her er kort vei til det meste, og trafikalt ligger det fint til og kan lett kombinere egne parkeringsområder med muligheter i nærheten. I dette området vil det være lett å få til sambruk, mener Bjørklund, som er ingeniør av yrke.