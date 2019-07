Tour de France-sjefen: - Arctic Race of Norway inspirerer oss

sport

Det skriver arrangøren av det internasjonale etapperittet, som har funnet sted i Nord-Norge årlig siden 2013, i en pressemelding etter den såkalte norske dagen av Tour de France mandag.

Arctic Race of Norway har nemlig en ambisjon om å bli verdens første etapperitt på sykkel som kun bruker elbiler. I år, når rittet går via Lofoten og Vesterålen til avslutningsetappe fra Lødingen til Narvik, vil 46 av følgebilene være elbiler. I løpet av de tre neste årene skal alle de 120 bilene som benyttes under rittet, drives av ren nordnorsk elektrisitet.