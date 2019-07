Quadro Bonanza hører til i toppen og er vår banker

sport

1. løp: 6 Annabella Knick var ikke på topp sist. Er hun tilbake i rett slag, kjemper hun om seieren her. 8 Hillbilly Star A.B. kommer ut etter lang pause. Har trent fint i en lang periode. Trenger nok løp i kroppen, men må regnes med den kapasiteten han har. 5 Victor`s Voice er litt variabel. Opp mot sitt beste er han med langt fremme. 1 Tanic Plane er en hest som blir bare bedre og bedre. Står fint til og kan lede lenge.

2. løp: Et montéløp med mange som kan vinne. 5 Horgen Ylva har bevist at hun er god i monté. Står fint til og med det rette løpet er hun med i seierskampen. 6 Willblesen er en jevn og flink hest. Har gått ok montéløp og kan fort med den gode formen kjempe helt der fremme. 7 Vertigo Prins har også vist at formen er god. Kommer han seg feilfritt rundt, er han med i trippelkampen. 8 Silke Chasmina er den med størst kapasitet. Holder hun seg rolig og går feilfritt, er hun med i seierskampen.