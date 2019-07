Benedickte (20) kjører like mange løp som proffene: – Kjenner på presset

sport

20-åringen fra Harstad har jobbet seg oppover helt siden hun var liten. Nå kjører hun like mange løp som proffkuskene og de beste amatørene gjør under løpsdagene ved Harstad Travpark. Nå kommer seirene på løpende bånd for ungjenta, både i monté og med sulky.

– Det er utrolig gøy å vinne to løp på en dag, sier Bjørnstad.