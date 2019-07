– Fantastisk opplevelse

sport

28-åringen fra Kvæfjord IL fullførte kraftanstrengelsen i sveitsiske Zermatt med stil søndag. Drøyt 10 kilometer i motbakke med over 1.000 høydemeter, og i et sterkt felt, unnagjorde Aders på tiden 1.07,47 - sju og et halvt minutt bak den suverene vinner Mathys Maude fra Sveits. Maude var i en egen klasse.

– Jeg føler meg utrolig heldig som fikk være med på dette, sier Aders.