A-laget stilte mannsterke

sport

Kristian Ellefsen er en mann å stole på når 4.-divisjonslaget trenger skåringer. Han leverer alltid, og står med 30 mål på 31 kamper for Landsås. Det gir ingen fritak når klubben trenger dugnadshjelp. Lørdag gjøv Ellefsen og 15 andre fra a-troppen løs på gjerdet rundt Landsåsbanen, som skal renoveres i løpet av sommeren.

Det 15 år gamle og nedslitte banedekket skal fjernes. Nytt grunnarbeid med isolering og avretting må gjøres for å få bukt med setningsskader. Først da kan et flunkende nytt kunstgress rulles ut. Det skal også graves ringmur rundt for å lage oppsamler for granlut og mikroplast, og fangenett skal monteres på kortsidene og langsiden som vender mot boligfeltet nedenfor banen.