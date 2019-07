sport

Bakkeløpet, og arrangementene knyttet til, finner sted i Målselv 17.-20. juli. Fjoråret bød dessverre på motorproblemer for Pettersen, men i år skal alt være i skjønneste orden, skal vi tro den mangeårige bilentusiasten fra Harstad riktig. Under årets bakkeløp lover han derfor enda mer show.

Fra halv til full effekt

Pettersen forteller at Camaroen hans har omtrent 1.150 hestekrefter, men at han ikke fikk brukt alle under fjorårets bakkeløp.