Nå drømmer Ida-Louise om medalje i VM

Utøveren fra IK Hind ble internasjonalt godkjent for parafriidrett under ei samling i Dubai i februar, og i mars vant hun sitt første internasjonale stevne i Sveits. Øverland er nylig tilbake fra et oppløftende European Para Youth Games (EPYG) i finske Pajulahti, som med unntak av tirsdagens seriestevne hjemme i Harstad er siste konkurranse før verdensmesterskapet for junior i begynnelsen av august.

Prestasjonene i parafriidrettsmesterskapet for ungdom gir forhåpninger om at junior-VM kan bli en opptur.