Mer jubel for ildsjelsprisvinnerne: Datter og sønn til EM

sport

Mens lillesøster Celine har fått prøve seg i internasjonale mesterskap tidligere, venter debuten for Sander Røberg når europamesterskapet finner sted i Ungarn i 23. august til 1. september.

Får hjelp av verdensmester

Foreldrene Nina og Ole Martin Røberg ble nylig hedret med ildsjelprisen, som deles ut av Sparebank 68° Nord i samarbeid med Harstad Tidende. De har fostret en rekke topputøvere. For sjette året på rad har kickboksingforbundet funnet plass til en eller flere utøvere fra klubben i Tjeldsund til EM eller VM. For ekteparet er det spesielt at to av barna skal til EM.