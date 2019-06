Rekrutt-sølv til Ane

sport

Trondenes Skytterlags Ane Nermark så ut til å beherske de vanskelige vindforholdene på standplass under årets baneskyting på 100 meter for rekruttene. Her lå skytteren på en andreplass inn i finalen, og kunne følge en spennende anvisning på standplass sammen med pappa Bengt Bratland. Til slutt måtte hun likevel se at 98 poeng akkurat ikke ble godt nok for å true Magnus Ramstad Ysland fra Bodø Østre i kampen om årets nordnorske mesterskap. Til sammen landet Nermark på 329 poeng.