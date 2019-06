Grovfjord tapte i Lofoten

sport

Grovfjord klarte ikke å opprettholde den gode formen i 4.-divisjonsmøte med Lofoten lørdag. Lofotværingene vant 3–1 etter å ha snudd kampen. Viktor Framvik sendte nemlig bortelaget i ledelsen etter åtte minutter, men mål fra Ola Antonsen-Meløy og Trygve Eriksen sørget for at hjemmelaget gikk til hvilen foran med 2-1-ledelse. Antonsen-Meløy satte sitt andre mål for dagen etter 80 minutter spilt og sikret dermed tre poeng for Lofoten.

– Vi starter godt og styrer kampen. Vi skaper flere sjanser å burde skåre flere mål. Det klarer vi ikke og slipper oss nedpå. Da gir vi initiativet til Lofoten. Det er en jevnspilt kamp, men Lofoten vinner fortjent, sier Bjørn Erik Fagerlirøen.