Brage Trondenes klar for semifinale

sport

Det er tilbakemeldingene fra årets utgave av storturneringa, hvor 23 lokale lag har deltatt denne helga. En betydelig prosentandel av lagene har også klart å ta seg videre fra gruppespillet. Og for noen lag lever fortsatt drømmen om å vinne Piteå Summer Games tidlig søndag formiddag.

Videre til semifinalen

Spesielt i 15-årsklassen på guttesida har lokale lag vist at de sportslig sett holder et veldig høyt nivå. I morgentimene søndag tok Brage Trondenes seg videre fra sin kvartfinale ved å beseire finske KuPS 3-0. For laget venter semifinale mot Tromsø IL senere på formiddagen.