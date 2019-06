Mange skader på Medkila-laget som avslutter vårsesongen

sport

Det sier Medkila-trener, Margunn Haugenes om vårsesongens siste kamp. Her understreker hun at skadeutfordringene om mulig er større enn noen gang foran et oppgjør denne sesongen.

– Nemine Steffensen har fått konstatert et avrevet korsbånd, og er derfor ute for sesongen. Linnea Laupstad skal på landslagssamling, og er derfor utilgjengelig for oss. Maria Hustad sliter med et magevirus, og er usikkert startende foran oppgjøret i Trondheim. Så er det også slik at Silje Johansen sliter med et kne, og derfor er høyst usikker til dette oppgjøret, sier Haugenes.