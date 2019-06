sport

Grovfjord klarte ikke å opprettholde den gode formen i 4.-divisjons-møte med Lofoten lørdag. Lofotværingene vant 3-1 etter å ha snudd kampen. Viktor Framvik sendte nemlig bortelaget i ledelsen etter åtte minutter, men mål fra Ola Antonsen-Meløy og Trygve Eriksen sørget for at hjemmelaget gikk til hvilen foran med 2-1-ledelse. Antonsen-Meløy satte sitt andre mål for dagen etter 80 minutter spilt og sikret dermed tre poeng for Lofoten.