Nils løp som en ungdom

For det gir fort unna med skytteren fra Evenes Skytterlag. Han var en av dem som virkelig ga jernet under skogsløp. Oppildnet av kubjeller og heiarop, hadde ikke 73-åringen noen tanker om å spare på konfekten. Han holdt derimot full spiker, og tok sjansen på at pulsen kunne holdes under kontroll på standplass. Og det var en taktikk som virkelig ga uttelling. For Rognli holdt nervene under full kontroll på standplass, og viste med det at han trives som plommen i egget under det såkalte skogsløpet.

– Men jeg begynner å bli gammel, sier Rognli rett etter målpassering.