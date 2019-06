–Jeg har ennå noe ugjort

sport

For det å avrunde sin tilværelse som trener for Harstads seniorkvinner var hennes egentlige plan. Det skjedde etter at hun hadde vært ambisiøs og klar på at det eneste som var godt nok i den tilbakelagte sesongen var å rykke opp til nasjonal 2.-divisjon. For tredje året på rad var det ikke mer en ett mål som skilte for at Harstad skulle klare å rykke opp på nasjonalt nivå.

– Rett etter at det ble klart at vi ikke klarte opprykket, var jeg bestemt på at jeg ikke skulle være trener. Men når man lot det få gå litt tid, stilte den saken seg litt annerledes. Når jeg da kjente på spørsmålet, kjente jeg på følelsen av at jeg hadde mer å gi. Fortsatt hadde jeg lyst til å være med på et nytt opprykksforsøk i sesongen som kommer, sier Lindstrøm.