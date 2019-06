sport

Amatøren fra Harstad imponerer i løpsbanen for tida. Men ifølge henne selv nådde karrieren som kusk et nytt toppunkt da hun loset Kringlers Viktor til seier foran et betydelig publikum under den svenske V64-omgangen i Skellefteå lørdag. på den voksne distansen 3.160 meter sørget hesten, eid av Elin Anita Aasvang for å feie konkurrentene av banen, og hente hjem 100.000 kroner til eieren.

