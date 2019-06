– Det største arrangementet under festspillene er det vi som står for

sport

Det sier Trondenes Skytterlag om det faktumet at tida med intens dugnadsjobbing i månedsvis kommer til en ende. For de neste seks dagene er det klart for NNM i skyting på Heggenkollen. Da skal 480 skyttere innta skivene på Heggenkollen for å kjempe om NNM-tittelen i mange ulike disipliner.

– Arbeidet som er nedlagt fra egne medlemmer for å være mest mulig klar før årets NNM har vært betydelig. Her snakker vi om 2.000 bokførte dugnadstimer, sier skytterlagsleder Lars Lian, mens sportslig leder, John-Olav Solaas nikker bekreftende.