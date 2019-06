Spektakulær snuoperasjon

sport

I fotballen bruker man gjerne uttrykket at «et helt annet lag kom på banen etter pause.» Det uttrykket har sjelden vært mer passende enn hva som var tilfellet på Harstad stadion tidlig lørdag ettermiddag. For da hadde man sett et Medkila-lag som mer eller mindre hadde blitt utspilt av et offensivt og målfarlig Fløya-lag. Etter at serielederne var redusert til ti etter en drøy halvtime, vistes ikke det på styrkeforholdet. I stedet for at hjemmelaget skulle utlikne, var det ikke mulig å se at det hadde betydning for styrkeforholdet. I stedet var det Fløya som, uten at det var noe å si på det, doblet sin ledelse, som sto seg til pause. Og mens Tromsø-laget så ut til å forsvare stempelet som serieleder, var Medkila på god vei til å bokføre sitt tredje strake tap.

Fyrtårnet Dolstra

Men så kommer andreomgangen. Og ut på banen kommer et helt nytt Medkila-lag. De lykkes med å ta tak i kampen, og etablerer et høyere press. Raskt er det tydelig at Medkila ville tilbake i kampen. Gjentatte ganger kom laget til flere sjanser, mens Fløya tydelig slet med å finne ut av hvordan de skulle fortsette på samme sti som før hvilen.