«Du e så fette korrupt» ga rødt kort

Det sier dommer Simen Albrigtsen Eilertsen fra Kilkameratene etter at han plutselig valgte å vise det røde kortet til gjestenes Mona Karin Ophus-Johannesen etter 28 spilte minutter. Det var tydelig noe som var blitt sagt til dommer Albrigtsen Eilertsen i denne sammenhengen. Samtidig var det ingen som hørte hva som førte til at det røde kortet ble foretrukket til fordel for det gule.

– I forkant av situasjonen setter Fløya ballen i nota. Dette er noe som jeg velger å annulere i forhold til at en Fløya-spiller ligger oppå Medkilas sisteskanse, og hindrer henne av den grunn. I etterkant av annuleringen kommer det til en situasjon hvor Fløya-spissen utbryter: «Du e så fette korrupt». Det er en uttalelse som jeg ser på som sjikane. Hun antyder at jeg er kjøpt og betalt av hjemmelaget. Og det er noe som rokker ved min integritet som dommer. Og det er noe som jeg slår hardt ned på, sier Albrigtsen Eilertsen og mener at man kan høre utsagnet på opptaket fra kampen. Samtidig viser til regel 12 i fotballens regelverk i forhold til straffereaksjonen.