Møter tabelljumboen til viktig dyst

Et HIL-lag som for øyeblikket befinner seg like over nedrykksstreken i 3.-divisjon. På andre banehalvdel mønstrer den nyopprykkede tabelljumboen, Leknes, sitt mannskap. – Dette er en kamp som vi både bør å må vinne. Tre poeng her vil være viktig. Da kan vi begeynne å se oppover i stedet for nedover på tabellen, sier Jostein Kajander.

HIL-treneren har også nytt å komme med i forhold til skader og tilførsler. – Vi har Fredric Lindquist, Simon Johansen, Messie og Thomas Skoglund Windstad skadet. På den andre siden er Oskar Alvereng tilgjengelig for oss. Han vil starte lørdagens oppgjør. I tillegg har vi også signert Fredric Jenssen fra Medkila. Han er en mann som går inn i vår tropp til lørdagens oppgjør, sier HIL-treneren.