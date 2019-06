Kan det å prioritere alle være feil beslutning?

sport

Jeg må ærlig innrømme at det er merkelig å være betenkt etter at man hører et samlet kollegiums varme ord om hvordan de ser for seg å få til et idrettstilbud som kan tas i bruk av flest mulig mennesker. For lavterskelnivået for våre barn og for alle. Flest mulig, lengst mulig, sier de. Og det er vanskelig å være uenig i at tilbud skal tilrettelegges for at de som har framtida foran seg, skal få prøve ut det meste. Det føyer seg inn i rekken av hva Harstad faktisk har stått for så lenge jeg kan huske. Harstad er en familieby. Når mange har tatt turen ut for å studere, og kjent på storbylivet, så er det faktisk en god del mennesker som ser verdien av bredden i det brede idrettstilbudet som byen kan vedkjenne seg å ha. Vi er gode på bredde og på lavterskel. Og vi har et godt tilbud på aldersbestemt nivå. Harstad er et flott sted å kose seg med idretten sin.

Men det er et par punkter som gjør at speilbildet går i tusen knas hos meg. Ett aspekt er at den populære læresetningen «Flest mulig, lengst mulig» tas hyppig i bruk. For om det var slik at vi faktisk hadde ment hvert et bidige ord i dette mantraet, så hadde vi lagt om kursen. For slik utviklingen har vært sportslig sett, skulle byens læresetning heller vært «Flest mulig en stund».