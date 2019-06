Dobbel idrettssommer

sport

Magnus Ingebrigtsen i Harstad Idrettsråd har jobbet for å skaffe til veie et så bredt idrettstilbud på sommeren som overhodet mulig. I år har det virkelig latt seg gjøre. Mens det i fjor var fire ulike idrettstilbud som var inkludert under paraplyen «Gratis sommertrening» var det intet mindre enn åtte ulike interessenter som stiller opp når startskuddet går for dette konseptet mandag 24. juni.

– Vi er veldig godt fornøyd med å kunne inkludere åtte ulike aktiviteter innenfor denne parolen, sier ildsjel, Bjarne Rafaelsen.