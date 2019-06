Oskar satset alt og vant

sport

Det var scenarioet før den sjette og siste omgangen i tresteg under Tyrvinglekene på Nadderud sist helg. IK Hinds Oskar Stattin hadde allerede etablert et toppresultat tidligere i konkurransen, som samlet utøvere fra hele landet. Men samtidig visste han også at han sto foran sitt siste forsøk på å utfordre om gullet i konkurransen. Derfor var det ikke annet å gjøre enn å gi jernet for å utfordre de beste.

– Da var det fantastisk å få full klaff. Og jeg trodde nesten ikke det jeg så da dommerne begynte å dra ut målbåndet, sier Stattin om prestasjonen i tresteg-gropa.