Lynrask i sesongdebuten

For det gikk veldig fort med Westerås på sin 100-meter i Narvik. Selv om det dreide seg om sesongens første sprint for Westerås, var det ikke spesielt mye tegn til rust i maskineriet. Westerås pilte av gårde til en klar seier under helgas stevne i Narvik. Westerås klokket inn til 11,81 sekunder, som ble belønnet med intet mindre enn 1.032 poeng i Tyrving-tabellen.

– Vi var på Stangnes, og trente litt på noen starter. Foruten det så er det første gang han har på seg piggskoene i år, sier far, Steinar Westerås.