Han er seriemesterens nye trener

sport

I vinter ble Lødingen seriemester i håndballens 3.-divisjon avdeling 1 etter å ha parkert både Harstad, Ankenes og Bodøs rekruttlag på tabellen. Opprykkskvalifiseringen gikk ikke like bra, og trener Kjell-Hugo Pedersen varslet sin avgang dagen etter.

Ny trener er på plass. Klubben kunne mandag morgen offentliggjøre at Kjell-Hugo Hanssen overtar ansvaret.

- Vi er stolte over å kunne presentere vår nye trener for den kommende sesongen. Kjell-Hugo Hanssen er en trener med høy kompetanse - med erfaring som trener på elitenivå i Sverige hvor han blant annet har vært i Savhof IS, melder Hugo Jacobsen og Arnfinn Kirkhaug i klubbledelsen.

Hanssen har Trener III-utdannelse, og har ofte vært brukt av Norges Håndballforbund til utdannelse av nye trenere.

- Med Kjell Hugo på plass ønsker vi å vise at Lødingen fortsatt vil satse på seniorhandball, og fortsette å bygge opp klubben vår, sier Jacobsen og Kirkhaug.

De opplyser at det jobbes godt med spillerforsterkninger.

- Vi kommer tilbake med flere gode nyheter utover sommeren, lover håndballederne.